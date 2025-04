Mehr als die Hälfte (51 Prozent) der Menschen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ist mit dem Angebot an Facharztpraxen in ihrer Umgebung weniger zufrieden oder unzufrieden. Das ist ein Ergebnis des Meinungspuls 2025 der Techniker-Krankenkasse. Wie die TK-Landesvertretung Thüringen am Dienstag in Erfurt berichtete, basiert dieser auf eine bundesweit repräsentativen Forsa-Befragung im Auftrag der Kasse und beinhaltet auch Teilergebnissen für die Bundesländern Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Innerhalb von acht Jahren hat damit die Unzufriedenheit der Menschen deutlich zugenommen. Im Jahr 2017, also noch vor der Corona-Pandemie, waren in den drei Bundesländern nur 47 Prozent der Befragten wenig zufrieden oder unzufrieden mit dem Facharzt-Angebot.