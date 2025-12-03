Aktuelle Stunde: Umstrittene Novelle soll Opfern häuslicher Gewalt helfen

Die Opposition sieht die von der Koalition gewünschten Gesetzesänderungen kritisch - vor allem aber wegen anderer Punkte im Entwurf des Gesetzes. "Gewalt gegen Frauen muss mit Konsequenz bekämpft werden", sagte Linke-Innenpolitiker Ronald Hande. Es entstehe aber der Eindruck, der Schutz von Frauen diene als Feigenblatt für weitreichendere Änderungen in anderen Bereichen im Polizeiaufgabengesetz. Die Linke kritisiert etwa Pläne zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Videoüberwachung. Zudem lehnt sie die geplante Einführung von Tasern ab. Auch die AfD-Fraktion sieht die Pläne der Landesregierung mit Skepsis.