Aktuelle Stunde: Umstrittene Novelle soll Opfern häuslicher Gewalt helfen

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Landesregierung hat den Schutz von Frauen vor Gewalt als Schwerpunkt für Änderungen im Polizeiaufgabengesetz bekräftigt. Geplant sei etwa, die Höchstdauer für polizeiliche Wohnungsverweisungen von zehn auf 14 Tage anzuheben, sagte Innenstaatssekretär Andreas Bausewein bei einer Aktuellen Stunde im Thüringer Landtag. Zudem soll es die Möglichkeit zur Verlängerung um weitere 14 Tage geben. "Die Schärfung der polizeilichen Befugnisse speziell zum Umgang mit häuslicher Gewalt und zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen stellt einen Schwerpunkt des Gesetzesvorhabens dar", sagte Bausewein.