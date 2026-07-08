Aktuelle Stunde: Bundestag distanziert sich von Gewalt bei Anti-AfD-Protest

Bei den Protesten waren am Samstag drei Reporter des rechtskonservativen Portals "Apollo News" körperlich angegriffen worden. Einem von ihnen soll gegen den Kopf getreten worden sein. Ein Vertreter der "Jungen Freiheit" wurde außerdem beraubt. AfD-Fraktionsgeschäftsführer Götz Frömming warf den anderen Parteien vor, dass es keinen Aufschrei nach den Übergriffen linker Demonstranten gegeben habe: "Sie machen sich stillschweigend zu den Komplizen derjenigen, die das getan haben."