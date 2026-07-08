Berlin - Dass bei den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Erfurt mehrere Journalisten angegriffen und verletzt wurden, ist im Bundestag parteiübergreifend verurteilt worden. Die CDU-Abgeordnete Caroline Bosbach warnte davor, gewalttätige Übergriffe als "Kollateralschäden im Kampf gegen den sogenannten Faschismus" zu rechtfertigen. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen distanzierte sich bei einer Aktuellen Stunde ausdrücklich von den Attacken und betonte: "Pressefreiheit ist ein unverhandelbares Grundrecht."
Aktuelle Stunde Bundestag distanziert sich von Gewalt bei Anti-AfD-Protest
dpa 08.07.2026 - 18:11 Uhr