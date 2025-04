Thüringer leiden am stärksten unter den hohen Kosten für ihre Mobilität. Das belegen Ergebnisse der Mobilitätsstudie 2025 des Versicherungskonzerns Huk-Coburg. Demnach erklären 61 Prozent der Menschen im Freistaat in der repräsentativen Befragung, dass sie sich aufgrund der hohen Kosten für Mobilität entweder bei dieser direkt einschränken, dies überlegen oder an anderer Stelle sparen, um sich mehr Mobilität leisten zu können. Das ist der höchste Wert im Bundesländervergleich. Der Bundesschnitt liegt bei 55 Prozent. Zum Vergleich: In Schleswig-Holstein erklären nur 48 Prozent der Befragten, dass sie sich wegen der Kosten entweder bei Mobilität einschränken, dies überlegen oder wegen hoher Mobilitätskosten an anderer Stelle sparen.