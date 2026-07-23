In luftiger Höhe, am Silbersattel Höhe Milonsruh, entsteht ein neues Projekt, das die Region künftig bereichern soll. Seit ein paar Tagen laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren und geben bereits einen ersten Vorgeschmack auf das, was hier in den kommenden Tagen Gestalt annimmt. Derzeit werden die mehr als drei Meter hohen Buchstaben montiert und in Form gebracht. Aufmerksame Beobachter dürften bereits ahnen, welcher Name hier schon bald im Hang thront. Die einzelnen Buchstaben sind auf einem rund einen Meter tief eingelassenen Betonsockel befestigt.