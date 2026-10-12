Mit dem ersten Stück der Möhrenbacher Theatergruppe 1999 ging es seitdem unentwegt Jahr für Jahr weiter. Keines der Stücke, die Margitta Stieler in Möhrenbacher Mundart umgeschrieben hat, war eine Wiederholung. „Nur eins hat sich mit den Jahren oft geändert“, verriet Johannes Möller, „die Mitglieder unserer Truppe.“ Waren es einst mehr die Frauen, die das Publikum aus Möhrenbach anfangs zum Lachen brachte, sind es seit jüngster Zeit auch zwei Mannsbilder. Und auch sie bringen nicht nur die Einheimischen hier im Ratskeller zum Lachen. Wenn es auf „Lange Barch Tournee gitt“, führt sie der Weg schon mal über den Kamm nach Herschdorf und auch in die Umgebung von Königsee. Überall haben sie ihr (Stamm-)Publikum, die den Nonertschen Dialekt verstehen und entsprechend lachen, wenn sie den Witz in der Sache verstanden haben.