Erst mal gibt es Kaffee und Kuchen. Das muss sein. Monika Petter, Petra Schwanitz, Sabine Gaska und Astrid Schmidt lassen es sich schmecken. Ihre Utensilien haben sie längst aufgebaut. Die Klöppelsäcke liegen auf den Ständern. Die Klöppelbriefe sind auf Papp aufgeklebt, mit Folie überzogen, am Klöppelsack angebracht. Nadeln sitzen an Ort und Stelle. Klöppel ebenfalls. Und motiviert sind die Damen überdies. Dazu scheint die Sonne durch das Fenster ins Breitunger Aktivmuseum.