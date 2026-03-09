Der Gewässerunterhaltungsverband Hasel/Lauter/Werra (GUV) und der Angelverein Zella-Mehlis/Schwarza arbeiten Hand in Hand für den Artenschutz. Im Rahmen der turnusmäßigen Gewässerunterhaltung wurde der Sandfang oberhalb der wasserwirtschaftlichen Anlage beräumt. Da im Christeser Wasser das Bachneunauge heimisch ist, eine nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie streng geschützte Fischart, wurden im Vorfeld mit der unteren Naturschutzbehörde entsprechende Vermeidungsmaßnahmen abgestimmt. Ziel war es, Eingriffe in den Lebensraum der Tiere zu minimieren.