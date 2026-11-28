Florian Silbereisen, 45 Jahre alt, Bühnenblond mit Herzschmerz, ein Grinsen, das für drei Gesichter reicht. Wieder einmal steht Bayerns Glitzer-Kapitän auf der Suhler Bühne im CCS und läutet zum 21. Mal für Millionen Zuschauer die Weihnachtszeit höchstoffiziell ein – inzwischen ist der Mann mit dem perfekt sitzenden Seitenscheitel also selbst schon fast so etwas wie ein Weihnachtswichtel … nur eben mit Smoking, Dauerlächeln und einem Helene-Fischer-Tattoo.