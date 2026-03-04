Aktiv vor Ort: Das Ehrenamt bekommt Rückenwind

„Das Ehrenamt in Thüringen bekommt erneut kräftigen Rückenwind: Die Thüringer Ehrenamtsstiftung öffnet ab sofort die digitalen Tore für die sechste Auflage ihres Erfolgsprogramms ,Aktiv vor Ort’“. Mit diesen Worten wendet sich Alexandra Kehr, Sprecherin der Thüringer Ehrenamtsstiftung mit Sitz in Erfurt, an Vereine, Verbände und alle, die sich ehrenamtlich engagieren. „Nachdem im vergangenen Jahr mit 2,5 Millionen Euro knapp 1000 Projekte unterstützt werden konnten, steht diese gewaltige Summe auch 2026 wieder zur Verfügung. Damit kann das bürgerschaftliche Engagement im Freistaat – insbesondere im ländlichen Raum – weiterhin kraftvoll, nachhaltig und unbürokratisch unterstützt werden.“