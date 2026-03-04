Aktiv vor Ort: Das Ehrenamt bekommt Rückenwind

Unsere Empfehlung für Sie Ehrenamtsehrung Hochachtung für Fleißige aus dem Hinterland Die Ehrenamtlichen halten das Vereinsleben im Kreis Sonneberg am Laufen. Ende 2025 wurden einige von ihnen ausgezeichnet. So auch aus dem Hinterland.

Zum Start des 2026er-Ehrenamtsprogramms äußern sich auch die beiden CDU- Abgeordneten Beate Meißner und Henry Worm. „Ehrenamtliche sind der Kitt unserer Gesellschaft, sie stärken die Gemeinschaft und den Zusammenhalt, das spüren wir hier in unserer Region jeden Tag. Dieser Einsatz für die Gemeinschaft ist nicht wegzudenken und verdient Anerkennung und finanzielle Unterstützung“, so der gebürtige Steinacher Worm. Wie groß der Ansturm auf das Heimatprogramm ist, zeigten die Zahlen des abgelaufenen Jahres. Auch der Landkreis Sonneberg habe mit der Unterstützung von 24 Vorhaben profitiert. „Das Ehrenamt ist das Herzstück unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Mit ‚Aktiv vor Ort‘ geben wir den Engagierten die Unterstützung, die sie für ihre wertvolle Arbeit brauchen“, erklärt Beate Meißner, stellvertretende Vorsitzende des Sonneberger CDU-Kreisverbandes und Thüringer Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz.