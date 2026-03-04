 
Aktiv vor Ort Das Ehrenamt bekommt Rückenwind

Das Programm „Aktiv vor Ort“ der Thüringer Ehrenamtsstiftung startet auch im Landkreis Sonneberg ins Jahr 2026. Anträge sind ab sofort möglich. Im Internet.

Aktiv vor Ort: Das Ehrenamt bekommt Rückenwind
„Aktiv vor Ort" geht 2026 in die sechste Runde.  

„Das Ehrenamt in Thüringen bekommt erneut kräftigen Rückenwind: Die Thüringer Ehrenamtsstiftung öffnet ab sofort die digitalen Tore für die sechste Auflage ihres Erfolgsprogramms ,Aktiv vor Ort’“. Mit diesen Worten wendet sich Alexandra Kehr, Sprecherin der Thüringer Ehrenamtsstiftung mit Sitz in Erfurt, an Vereine, Verbände und alle, die sich ehrenamtlich engagieren. „Nachdem im vergangenen Jahr mit 2,5 Millionen Euro knapp 1000 Projekte unterstützt werden konnten, steht diese gewaltige Summe auch 2026 wieder zur Verfügung. Damit kann das bürgerschaftliche Engagement im Freistaat – insbesondere im ländlichen Raum – weiterhin kraftvoll, nachhaltig und unbürokratisch unterstützt werden.“

Anträge nur noch digital

Antragstellung und Bearbeitung erfolgen auch in diesem Jahr ausschließlich digital über das stiftungseigene Förderportal, erläutert die Sprecherin weiter. Die digitale Premiere im Jahr 2025 habe sich als echter Motor für das Ehrenamt erwiesen; die Anzahl der Anträge sei sprunghaft um 148 Prozent auf insgesamt 1519 angestiegen. Dank der nutzerfreundlichen Software und der damit verbundenen Effizienz könnten Projekte zeitnah geprüft und Förderzusagen zügiger erteilt werden, versichert Alexandra Kehr.

Um die Mittel noch gezielter einzusetzen, gelten ab dieser Förderrunde angepasste Bedingungen, erklärt die Sprecherin weiter. Der Zuschuss über „Aktiv vor Ort“ decke ab sofort 90 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten ab. Die Antragsteller müssten einen Eigenanteil von zehn Prozent einbringen. Die maximale Fördersumme betrage weiterhin 5000 Euro pro Antragsteller. Unterstützt würden wie gewohnt vielfältige Vorhaben aus allen Bereichen gesellschaftlichen Lebens, so Alexandra Kehr. Sie verweist auf die Internetseite der Ehrenamtsstiftung, wo es alle Details rund um die Antragstellung gebe.

Feste Säule für Vereinslandschaft

Andreas Bühl, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Thüringer Ehrenamtsstiftung und Fraktionsvorsitzender der CDU im Thüringer Landtag, betont zum Start der Neuauflage die Beständigkeit der Unterstützung: „In den sechs Jahren seit seinem Bestehen hat sich ,Aktiv vor Ort’ zu einer festen und unverzichtbaren Säule für Thüringens Vereinslandschaft entwickelt. Die Entscheidung, die Fördermittel stabil bei 2,5 Millionen Euro zu belassen, ist ein kraftvolles Signal: Das Land macht damit handfest ehrenamtliche Arbeit im Freistaat möglich und setzt ein deutliches Zeichen der Wertschätzung für alle ehrenamtlich Engagierten. Mit über 2500 geförderten Projekten konnten wir seit 2021 – oft durch mehrfache Begleitung – konkrete Verbesserungen direkt vor Ort bewirken und den leidenschaftlichen Einsatz der Menschen vor Ort nachhaltig begleiten.“

Zum Start des 2026er-Ehrenamtsprogramms äußern sich auch die beiden CDU- Abgeordneten Beate Meißner und Henry Worm. „Ehrenamtliche sind der Kitt unserer Gesellschaft, sie stärken die Gemeinschaft und den Zusammenhalt, das spüren wir hier in unserer Region jeden Tag. Dieser Einsatz für die Gemeinschaft ist nicht wegzudenken und verdient Anerkennung und finanzielle Unterstützung“, so der gebürtige Steinacher Worm. Wie groß der Ansturm auf das Heimatprogramm ist, zeigten die Zahlen des abgelaufenen Jahres. Auch der Landkreis Sonneberg habe mit der Unterstützung von 24 Vorhaben profitiert. „Das Ehrenamt ist das Herzstück unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Mit ‚Aktiv vor Ort‘ geben wir den Engagierten die Unterstützung, die sie für ihre wertvolle Arbeit brauchen“, erklärt Beate Meißner, stellvertretende Vorsitzende des Sonneberger CDU-Kreisverbandes und Thüringer Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz.

Brauchtum bis Denkmalschutz

Hintergrund sei die gezielte Stärkung des Ehrenamtes durch das Land Thüringen. Gefördert werden Vereine, Initiativen und gemeinwohlorientierte Projekte unter anderem in den Bereichen Heimat- und Brauchtumspflege, Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Kultur, Umwelt- und Denkmalschutz sowie bei Bürgerprojekten.

Fragen zum Förderprogramm und zur Antragstellung können gerichtet werden an Alexandra Müller per E-Mail mueller@thueringer-ehrenamtsstiftung.de oder Telefon (03 61) 65 73 88 71 oder an Florian Thiersch, E-Mail thiersch@thueringer-ehrenamtsstiftung.de, Telefon (0361)71 01 54 30.

www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/aktiv-vor-ort