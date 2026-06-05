Wenn es um die Bereitschaft einzelner geht, die Gleichbarchrotte bei der Bewahrung der Natur des Großen Gleichberges und bei der Gestaltung von Wanderwegen und Rastplätzen zu unterstützen, dann rennen Jung und Alt bei der Gruppe offene Türen ein. „Wir sind zwar eine nicht allzu große, aber aktive Truppe“, meinte „Rottenführer“ Thomas Franz bei der Begrüßung der Gleichbergfreunde, „darum können wir jeden Mann oder Frau, ob jünger oder älter als Unterstützung für unsere ehrenamtliche Arbeit gebrauchen“. Gefreut hatte sich die Gruppe auch darüber, dass Römhilds Bürgermeister Heiko Bartholomäus die Einladung nach Gleichamberg, in der Gaststätte „Maschine“, wie sie im Volksmund heißt, angenommen hatte.