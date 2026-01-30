Dem Meininger Ernst Seibt sieht man seine fast 91 Lenze nicht an. Auch wie er sich artikuliert und mit welch wachen Sinnen er sich noch an Dinge aus Kindheit und Jugend erinnert, lässt sein Alter nicht vermuten. Aber im März wird er 91 Jahre alt. Und deswegen hat Uwe Gogolka, Inhaber der „Fitness-Lounge“ in Meiningen, den immer noch mindestens einmal wöchentlich bei ihm trainierenden Meininger jetzt auch zum Ehrenmitglied seines Fitnessstudios gemacht. Ernst Seibt darf jetzt kostenlos trainieren auf Lebenszeit!