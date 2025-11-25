Black Week und Black Friday hallt es allerorten von den Werbetafeln und in den Prospekten von Einzelhändlern. Da passt es gut zusammen, dass in dieser Woche auch die Europäische Woche der Abfallvermeidung stattfindet. Im Sozialkaufhaus des Bildungsträgers „P und S“ in Hildburghausen beteiligt man sich ebenfalls mit stattlichen Rabatten von 25 Prozent – hier aber auf gebrauchte Gegenstände, die eben nicht weggeworfen, sondern weiterverwendet werden. Das Team des Sozialkaufhauses hat bei seiner Arbeit im sozialen und im Arbeitsmarktbereich immer auch schon den ökologischen Aspekt mitgedacht. Vermeiden, Wiederverwenden und Recyceln – so lautet die Hierarchie, wie mit Abfall umgegangen werden sollte. All diese Stichworte haben immer auch eine persönliche Komponente – jeder kann schließlich selbst eine Entscheidung treffen beim persönlichen Konsum und dem weiteren Umgang mit den Gegenständen.