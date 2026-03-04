Aktionswoche: Pressefreiheit in der Schule

Die weltweite Lage der Pressefreiheit befindet sich auf einem Tiefstand. Auch in Deutschland verschlechtert sich die Situation: Laut Reporter ohne Grenzen ist die Pressefreiheit zuletzt deutlich unter Druck geraten und Deutschland auf der Rangliste auf Platz 11 abgerutscht. Vor diesem Hintergrund weitet der gemeinnützige Verein Journalismus macht Schule e.V. (JmS) mit Sitz in Berlin rund um den Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2026 abermals seine bundesweiten Schulbesuche aus. Ziel ist es, die Bedeutung freier Berichterstattung für eine funktionierende Demokratie sichtbar zu machen und die Nachrichten- und Informationskompetenz von Schülerinnen und Schülern nachhaltig zu stärken.