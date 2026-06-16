Wiesbaden (dpa/lrs) - Bei einer mehrtägigen Kontrollaktion gegen Einbrecher hat die hessische Polizei in der vergangenen Woche knapp 2.300 Personen und mehr als 1.124 Fahrzeuge kontrolliert. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, wurden zudem 38 Gebäude durchsucht und ein Haftbefehl vollstreckt. Im Fokus standen vor allem überregionale Reisewege, Autobahnen und bekannte Aufenthaltsorte von bereits wegen Einbrüche straffällig gewordenen Personen, hieß es.