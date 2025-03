Seit vielen Jahren rückt der Ilm-Kreis bei seiner Woche der erneuerbaren Energien (WEE) alternative Energieformen in den Fokus. In diesem Jahr stehen die Veranstaltungen unter dem Motto „Die Zukunft selbst gestalten“. Die Eröffnung findet am 23. April ab 17 Uhr in der Neuen Mitte in Ichtershausen statt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder den beliebten Schul- und Kindergartenwettbewerb zur Aktionswoche. Neu im Programm ist zudem ein Fotowettbewerb.