Aktionswoche der Polizei: Thüringer Polizei startet Großkontrolle bei Zweiradfahrern

Erfurt (dpa/th) - Zweiradfahrer in Thüringen müssen sich in dieser Woche auf verstärkte Verkehrskontrollen einstellen. Noch bis Sonntag werden Fahrer von Mopeds, Motorrädern, E-Scootern und Fahrrädern unter die Lupe genommen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten prüfen dabei vor allem mögliche technische Mängel, verbotene Umbauten, den Reifenzustand oder ob die Fahrer geeignete Schutzkleidung wie einen Helm tragen.