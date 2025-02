„Erinnerungen einer vergessenen Kindheit“ - so lautet der Titel eines Kurzfilms mit nachhaltiger Wirkung von Lars Smekal. Er handelt von dem kleinen Niklas, der in wenig günstigen Familienverhältnissen aufwächst. Seine Mutter, die als Pflegekraft in einem Seniorenheim arbeitet, ist schwer alkoholkrank. Der Vater, arbeitslos, ist spielsüchtig.