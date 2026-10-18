„Das Gemeinschaftsgefühl stärken, neue Nachbarn kennenlernen und unterschiedliche Lebenswege und Perspektiven zusammenbringen: Die Interkulturelle Woche hat eindrucksvoll gezeigt, wie lebendig unser Landkreis ist“, heißt es in einer Pressemitteilung. Von diesem direkten Austausch und dem gegenseitigen Respekt profitiere die gesamte Region. „Denn ein gutes Miteinander macht den Wartburgkreis für uns alle lebenswert, nicht nur während einer Aktionswoche, sondern jeden Tag“, so der Wortlaut in der Medieninformation.