Großaufgebot der Feuerwehr am Multifunktionsplatz am Brenner in Wümbach – überall wuseln Jungen und Mädchen in Feuerwehrausstattung herum. Doch Moment mal ... es brennt ja gar nicht. Und eine andere Gefahr ist auch nicht zu erkennen. Nein, der Feuerwehrnachwuchs ist nicht zum Notfall gerufen worden – bis er die Einsatzabteilung unterstützt, ist noch ein paar Jährchen Zeit. Derweil engagieren sich die Jungen und Mädchen in der Jugendwehr und lernen, was sie später als große Feuerwehrkameraden können müssen.