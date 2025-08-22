Statt drückender Sommerhitze Sommerfrische im Schwarzatal. Am 24. August wird zum Tag der Sommerfrische eingeladen. Zwischen Bad Blankenburg und Böhlen, Schwarzburg und Oberweißbach beteiligen sich 19 Orte mit 30 Programmpunkten. Führungen, Lesungen, Ausstellungen, Konzerte, Regionalmärkte, Kinderprogramme bereichern den Tag. Einige Veranstaltungen können schon zuvor besucht werden. Besonderer Höhepunkt ist in diesem Jahr das Jubiläum 125 Jahre Schwarzatalbahn. Gefeiert wird das mit einem Streckenfest von Rottenbach bis Katzhütte am 24. August und zahlreichen weiteren Veranstaltungen.