„Ich bin der Gruppensprecher. Ich arbeite hier schon seit 22 Jahren“, stellt sich Mathias Wachsmuth vor. Sein Arbeitsplatz ist die Werkstatt am Kesselbrunn (WaK), betrieben vom Marienstift, damit Menschen mit Handicap einen sicheren Arbeitsplatz finden. Doch an diesem Tag darf Mathias Wachsmuth eine neue „Mitarbeiterin“ anleiten. Landrätin Petra Enders (parteilos) ist für eine Stunde gekommen, um mitzuarbeiten.