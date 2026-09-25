Die Bürgermeisterbüros in Bad Salzungen, Bad Liebenstein und Brotterode-Trusetal blieben für einen halben Tag leer. Statt Akten, Besprechungen und Terminen bestimmten Wäscheberge, Montagearbeiten, Recycling und Kabel den Arbeitstag. Die Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) aus Bad Salzungen, Susanne Rakowski (CDU) aus Bad Liebenstein und Kay Großmann aus Brotterode-Trusetal wechselten für einige Stunden den Arbeitsplatz.