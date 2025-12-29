„Wir beteiligen uns selbstverständlich an der Fachkräftekampagne in Thüringen, denn damit wollen wir Pendler und potenzielle Rückkehrer erreichen und sie einfach hierher zurückholen. Und so auch einfach die Region ein bisschen attraktiv machen – vor allem durch unsere Jobs, die wir hier in vielen Betrieben haben. Zu den guten Möglichkeiten gehört auch die Familienfreundlichkeit mit allem Drum und Dran. Das passt ja alles ganz gut zusammen hier im CCS, und deshalb wir sind heute hier,“ erklärt Oliver Hummel von der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG). Er steht am Montag an einem der Stände in der Galerie im Artium des Congress Centrums Suhl.