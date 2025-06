5631 Kinder und Jugendliche von 84 Schulen aus 13 Städten und Landkreisen hatten sich heuer, beim 17. Schülerfreiwilligentag, angemeldet und damit einen neuen Teilnahmerekord aufgestellt. In der Rennsteigreigion nahmen 21 Schüler der Klasse 9b vom Rennsteig-Gymnasium die Möglichkeit wahr, in für sie neue Bereiche der Hilfe und Unterstützung hineinzuschnuppern. Zur Auftaktveranstaltung mit Landrat Robert Sesselmann (AfD), Schulleiter Björn Greiner und den Organisatoren der Aktion in der Aula der Schule gab es nicht nur organisatorische Hinweise. Sesselmann betonte in seiner Rede den Grundgedanken des Freiwilligentages: „Junge Menschen sollen die Vielfalt ehrenamtlichen Engagements kennenlernen – dort, wo sie leben. Sie sollen spüren, dass Einsatz für andere nicht nur der Gemeinschaft nützt, sondern auch persönlich bereichert.“ Wenn zumindest für einige von ihnen die Erfahrung dieses Tages Anstoß für zukünftiges Engagement gäbe, sei dies ein gelungener Brückenschlag. Für die kommenden Jahre empfahl er unter anderem auch Feuerwehren und Bergwacht, sich an diesen Aktionstagen zu beteiligen, um so mögliche Mitstreiter für die Zukunft zu gewinnen.