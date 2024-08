In der Vielfalt der Unterschiede Gemeinsamkeiten erkennen – das war das Ziel des Aktionstages „Miteinander stärken“, zu dem der Kuko-Verein mit dem Kreisjugendring und dem House of Resources Thüringen unterstützt von der Stadt Ilmenau und we for you sowie vielen anderen Akteuren auf den Wetzlarer Platz eingeladen hatte. Durch interaktive Workshops, Infostände, Mitmach-Aktionen, Kultur-Programm und Networking-Möglichkeiten knüpften die Gäste neue Kontakte und tauschten sich aus, teilt Tanja Schmidt von Hause of Resources mit.