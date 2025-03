Beschäftigte des Frauen- und Familienzentrums „Alte Försterei“ und Ilmenaus Gleichstellungsbeauftragte Katrin Reif verteilten am 7. März in der Ilmenauer Innenstadt selbst gebackene Plätzchen in Form einer „16“. Mit dieser Aktion machten sie am sogenannten Equal Pay Day, dem Tag der Entgeltgleichheit, auf das noch immer bestehende Lohnungleichgewicht zwischen Männern und Frauen aufmerksam. Ziel der Aktion war es, die Menschen über dieses Ungleichgewicht zu informieren und mit ihnen dazu ins Gespräch zu kommen, informiert die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ilmenau.