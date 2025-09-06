Dass Handhygiene wichtig ist, lernen schon die Kleinsten. Jedes Kindergartenkind kann bestimmt drei Lieder übers Händewaschen singen. Im Suhler Klinikum steht neben dem Händewaschen besonders die Handdesinfektion im Fokus. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, veranstaltete das Klinikum erneut den Aktionstag Saubere Hände, der sich an Mitarbeiter, Patienten und Besucher richtete und anschaulich zeigte, was es bei der Handdesinfektion zu beachten gilt.