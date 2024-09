Wie werden die Zähne richtig geputzt, welche Nahrungsmittel sind einer gesunden Mundhygiene zuträglich und was schadet den Zähnen? Diese und viele weitere Fragen konnten etwa 200 Kinder aus hiesigen Grundschulen und Kindergärten am Dienstag in Ilmenaus Parkcafé im Rahmen des Tages der Zahngesundheit des Gesundheitsamtes erfahren. Dieser stand unter dem Motto „Gesund beginnt im Mund – von Anfang an“. Eingeladen war Holger Blumentritt von Holgers Licht-Bühne, der den Kindern mit seinem Programm „Das ist ja putzig …“ die Grundlagen der Mundgesundheit spielerisch vermittelt hat. Die Steppkes waren von der zugleich lustigen wie auch lehrreichen Show begeistert und machten aktiv mit. Die Kleinen lauschten nicht nur hoch konzentriert, sondern wussten auf seine vielen Fragen auch die passenden Antworten zu geben.