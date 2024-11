Der Ilmenauer Verein Kitten- und Katzennothilfe lädt zu einer Chipaktion für Wohnungskatzen und Freigänger am Samstag, 30. November, ein. Interessierte können sich beim Verein melden und am Chiptag vorbeikommen, die Tierärztin ist im Haus und chippt die Vierbeiner. Der Verein übernimmt die Registrierung bei Tasso, sodass die Besitzer keinerlei Arbeit haben, erklärt Vereinsvorsitzende Ricarda Schumacher-Hentschel das Konzept des Chiptags. Wie sie weiterhin mitteilt, würden viele Katzen keinen Chip tragen. In vielen Gemeinden und Städten gebe es zwar mittlerweile eine Kastrations- und Chippflicht, in Ilmenau sei das allerdings noch nicht der Fall. „Gerade das Chippen ist so wichtig! Wir nehmen so viele Katzen ohne Chip auf“, erklärt die Vereinsvorsitzende. Einen Chip könnte man aber auslesen und so herausfinden, wem die Katze gehört. „Es gibt ja auch Wohnungskatzen, die mal abhauen, durch den Chip weiß man, die Katze hat Besitzer“, so Ricarda Schumacher-Hentschel. Anmeldungen sind per E-Mail an hilfe@kitten-katzen-nothilfe.de oder telefonisch unter (01577) 4128486 möglich. Der Verein hat sein Domizil Am Eichicht 16 in Ilmenau.