Die Berufsfachschule Glas Lauscha ist eine der wenigen bestehenden Glasschulen in Europa und die einzige Schule weltweit mit der Spezialisierung „Gläserner Christbaumschmuck“. Die Schule geht auf das Jahr 1905 zurück und befindet sich im thüringischen Lauscha, einem bedeutenden Zentrum des deutschen Glasbläserhandwerks und Geburtsort des gläsernen Christbaumschmucks, heißt es in der Vorankündigung von Museumspädagogin Alexandra Taschner. „Glas spielt auch in der Puppen- und Spielzeugindustrie eine tragende Rolle, denkt man zum Beispiel an die Glasmurmeln oder an die Augen für die Puppen- und Plüschtiere.“ Der Aktionstag bietet für Groß und Klein die Gelegenheit, sowohl die Glasproduktion als auch die Verarbeitung von Glas einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und obendrein selbst einmal Hand bzw. genauer gesagt, den Mund anzulegen.