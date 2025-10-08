Eindrücke von den Aufgaben einer Feuerwehr im Allgemeinen sowie vom hohen Niveau der Ausrüstung und dem Ausbildungsstand der Freiwilligen Feuerwehr Schwarza konnten sich Interessierte im Rahmen eines Tages der offenen Tür Ende September verschaffen. Auf welchen hohen technischen Ausrüstungsgrad die Kameraden zurückgreifen können, wurde dabei anhand der Zurschaustellung und Erläuterung der umfangreichen Lösch-, Rettungs- und Bergungstechnik der Wehr verdeutlicht.