Wenn die Nacht über die Rhön zieht, wird der Himmel zur Bühne. Unter dem Motto „Licht aus, Sterne an!“ setzen zahlreiche Kommunen in Bayern, Hessen und Thüringen ein starkes Zeichen. Für eine Nacht schalten sie nun zum fünften Mal in Folge die öffentliche Beleuchtung ab. Gemeinsam mit der Rhön GmbH und den Verwaltungsstellen des Unesco-Biosphärenreservats Rhön machen sie damit auf ein wichtiges Thema aufmerksam: Lichtverschmutzung.