Sich an einem sonnigen Freitagvormittag seinen Weg durch das Gewusel im Steinweg zu suchen, dass ist schon ohne Einschränkungen mitunter nicht einfach. Ungleich schwerer wird es, wenn man nicht richtig sieht oder hört, in der Bewegung eingeschränkt ist und nur langsam laufen kann, oder wenn man im Rollstuhl sitzt. Diese Erfahrung konnten Passanten am Freitag bei einer Aktionsmeile am Alten Rathaus machen, die ihm Rahmen des Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen aufgebaut wurde.