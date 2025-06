Ein Stadtfest ohne die Heimatzeitung Freies Wort? Daran ist wohl kaum zu denken. Schon seit vielen Jahren – damals noch am Ende der Lindenstraße – wird immer am Stadtfest-Samstag zum Pressestammtisch eingeladen. Dort kann mit Vertretern der Redaktion und Lokalpolitik über aktuelle Themen diskutiert werden. So auch in diesem Jahr, wobei neben Oberbürgermeister, Bürgermeisterin, und Landes- bis Lokalpolitikern auch Vertreter von Sparkasse, Polizei und aus der Wirtschaft vor Ort waren. Neben der Entwicklung in der Stadt, etwa im Bereich Gastronomie, ging es unter anderem um die Partnerschaft mit Homburg, um die Sicherheit in und um Ilmenau, die Rolle der Technischen Universität oder darum, welche Vorteile die Goethestadt gegenüber manch anderer Kommune in Südthüringen hat.