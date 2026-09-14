Die Handwerkskammer Südthüringen hatte am Samstag zu einem Karriere- und Aktionstag im Handwerk ins Bildungscampus BTZ Rohr Kloster eingeladen. Wer schon immer einmal selbst sägen, fräsen, schweißen, lackieren oder mit Kelle und Steinen eine Wand mauern wollte, der hatte dazu am Samstag im Berufs- und Technologiezentrum Rohr-Kloster die Gelegenheit. Mehr als 60 Ausbildungsbetriebe hatte die Handwerkskammer zur Mitwirkung an der nach eigenen Angaben größten Veranstaltung dieser Art gewinnen können.