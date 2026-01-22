Aktion zur Heimatpflege: Welche Vorbilder die Bayern mit Straßennamen ehren wollen

Vorbilder sollen sich für "gute Geschichten" eignen

Vorschläge für die Liste mit Namen von Menschen, die die Demokratie in Bayern gefördert haben und daher als Paten für Straßen und Plätze, aber auch Schulen in Betracht kommen, können beim Verein noch bis Ende März eingereicht werden. Entscheidend sei, dass es sich um Vorbilder handle, "an denen entlang man gute Geschichten erzählen kann", sagte Neumaier. Dabei seien nicht nur Politiker gefragt, auch Künstler, Kabarettisten oder Journalisten kämen infrage - vor allem Verstorbene, wie bei Straßenbenennungen üblich.