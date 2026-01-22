Aktion zur Heimatpflege: Welche Vorbilder die Bayern mit Straßennamen ehren wollen

München (dpa/lby) - Gut 140 Vorschläge zur Ehrung bedeutender Persönlichkeiten aus Bayern sind bislang bei einer Aktion des Landesvereins für Heimatpflege eingegangen. "Die meisten der gut 140 Vorschläge sind sehr überzeugend und auch schlüssig begründet", sagte Geschäftsführer Rudolf Neumaier. "Wir suchen ja Namen von Personen, die sich um die Demokratie in Bayern verdient gemacht haben. Ohne der Historiker-Jury vorgreifen zu wollen, kann ich feststellen, dass die Ideen jetzt schon großartig sind."