Aktion zum Ferienbeginn: Bahn bietet erneut Freifahrt für Einserschüler an

München (dpa/lby) - Einserschüler dürfen auch in diesem Jahr in Bayern wieder am ersten Sommerferientag kostenlos mit Regionalzügen der Bahn fahren. Die freie Fahrt gelte am Montag, dem 3. August, von 0.00 bis 24.00 Uhr in Nahverkehrszügen in Bayern, teilte das Unternehmen mit. Ein Zeugnis voller Einsen ist dafür nicht notwendig: Bereits eine Eins in einem beliebigen Fach reicht für die Freifahrt aus. Vorlegen muss man dafür eine Kopie des Zeugnisses sowie einen gültigen Personal-, Kinder- oder Schülerausweis.