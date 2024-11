350 Weihnachtsbraten

Immerhin 350 Enten könne die Tafel noch kurzfristig organisieren. „Mehr ist leider in der Kürze der Zeit nicht möglich. Im Normalfall ist die Aktion von langer Hand geplant. Wir konnten bisher aber nicht davon ausgehen, dass nun doch noch genug Geld zusammenkommt“, so Marco Heilwagen. Er dankt dem Hilfsverein, dass die Aktion so möglich wird. Am 18. Dezember werden die Weihnachtsbraten dann in Großbreitenbach und am 23. Dezember in Ilmenau verteilt.