„Kann ich dich was fragen ... Bist du vielleicht der Weihnachtsmann?“, sagt der kleine Milan mit zarter Stimme. Er weiß natürlich, dass der Rauschebärtige, der normalerweise die Geschenke bringt, eigentlich wie ein älterer Mann aussieht. Aber vielleicht ist es ja doch die Frau, die vor ein paar Tagen schon einmal mit einem Weihnachtsbaum im Neustädter Kinderheim vorbeigekommen ist? Und die zu Milan, Finnley, Damian und den anderen gesagt hat: „Schaut mal, das hier ist euer Weihnachtsbaum. Hier müsst ihr dann eure Wunschzettel dranhängen. Und wenn ich das nächste Mal zu euch komme, nehme ich sie wieder mit – zum Weihnachtsmann“.