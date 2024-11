Einen BVB-Wecker, eine Taucherbrille mit Schnorchel – die Wünsche der Kinder sind so unterschiedlich nicht, nur eben ist deren Erfüllung für die Eltern oft nicht möglich. „Auch in Sonneberg gibt es Kinder und Jugendliche, die an Weihnachten mit leeren Händen dastehen, weil ihren Eltern das Geld für Geschenke fehlt oder es niemanden gibt, der an sie denkt“, sagt Thomas Röthig. Der Präsident des Sonneberger Lions-Clubs eröffnete am Montagvormittag die mittlerweile neunte Wunschbaum-Aktion des Clubs. Gemeinsam mit zwei Sozialverbänden, Volkssolidarität und Arbeiterwohlfahrt, sowie der Sparkasse Sonneberg. In den Sparkassen-Filialen in Sonneberg und Neuhaus am Rennweg stehen die beiden Bäume, dicht behängt mit den Wünschen der Kinder. Zum Start hatten auch Landrat Robert Sesselmann (AfD), Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt und Landtagsmitglied Beate Meißner (CDU) vorbeigeschaut. Wer selbst helfen möchte, muss einfach nur vorbeikommen, das Geschenk besorgen und bis 13. Dezember in den beiden Filialen abgeben.