Menschen mit einer Behinderung, egal ob körperlicher oder geistige Natur, sollen und wollen arbeiten. Dass sie nicht wie ein Beschäftigter ohne Handicap schaffen können, leuchtet jedem ein. Oder doch nicht? Zumindest bietet der Aktionstag „Schichtwechsel“ interessierten Mitarbeitern und Firmen, die Chance zum Perspektivwechsel. Also reingeschaut und einen Tag mitgearbeitet in der Werkstatt am Stückelgarten von der gemeinnützigen Lebenshilfe Werk GmbH. Die bietet im Ortsteil Dreißigacker unter anderem Tätigkeiten in der Branche Metallbau an. Weitere Arbeitsbereiche für Menschen mit Handicap sind die Garten- und Landschaftspflege, die Kreativwerkstatt oder Außenarbeitsplätze in Firmen der Region mit passenden Rahmenbedingungen. Auch dort können sich Mitarbeiter heimischer Einrichtungen und Firmen einmal ausprobieren, die Perspektive wechseln. Sehen, dass Arbeiten mit einer Einschränkung nicht so einfach ist. Am 24. September und am 10. Oktober startet die Lebenshilfe Südthüringen die Aktion. Partner sind bisher das Bildungszentrum der Thüringer Polizei, das Helios-Klinikum und das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, genauso wie die Agentur für Arbeit Südthüringen, die Meininger Firma Adtran und das Versicherungsbüro CR Makler Suhl und andere. Schirmherr ist dieses Mal Schulleiter Olaf Petschauer vom Henfling-Gymnasium, das ebenfalls an der Aktion teilnimmt.