Aktion mit vielen Helfern: Winterdreck ade in Unterkatz

Heckenpflege. Foto: Renate Dreyse

Nach getaner Arbeit konnten sich die Helfer bei einem gemeinsamen Mittagessen stärken, dass von den Frauen des Vereins vorbereitet worden war. Bereits in den Tagen zuvor waren Gräben und Flächen mittels eines Kleinbaggers freigeräumt worden, der kostenlos von der Elektrobau Thüringen, Zweigstelle Utendorf, zur Verfügung gestellt wurde.