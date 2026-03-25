Aktion mit vielen Helfern: Winterdreck ade in Unterkatz

Der Dorfgemeinschaftsverein hatte am Samstag, 21. März, nach dem Aufruf der Stadt Wasungen zum traditionellen Frühjahrsputz eingeladen.
Im Team ist schnell und gut gelaunt geschafft, was sonst wohl mühsam wäre: Das Dorf von Dreckecken zu befreien und Unterkatz für Frühling und Ostern herauszuputzen.
Der Dorfgemeinschaftsverein hatte am Samstag, 21. März, nach dem Aufruf der Stadt Wasungen zum traditionellen Frühjahrsputz eingeladen.
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Bereits im Vorfeld waren bei einer Ortsbegehung verschiedene Schwerpunkte festgelegt und gezielt für diesen Tag geplant worden. Der Einladung folgten zahlreiche engagierte Vereinsmitglieder, Bürger, Kinder der Grundschule Oepfershausen sowie eine Gruppe der Heilpädagogischen Wohngruppe Unterkatz mit ihren Betreuerinnen.
In Teams aufgeteilt, packten alle gemeinsam tatkräftig an, um ein gepflegtes und ansprechendes Ortsbild zu schaffen. Zu den Arbeiten zählten unter anderem das Schneiden von Hecken, das Säubern von Grünflächen von Laub und Unrat, verschiedene Malerarbeiten sowie kleinere Reparaturen.
Darüber hinaus wurden neue Sitzbänke angefertigt und an ausgewählten Orten rund um Unterkatz mit schöner Aussicht aufgestellt. Diese tragen dazu bei, die Wanderwege attraktiver zu gestalten und bieten die Möglichkeit für eine Rast in der Natur oder ein Picknick.
Nach getaner Arbeit konnten sich die Helfer bei einem gemeinsamen Mittagessen stärken, dass von den Frauen des Vereins vorbereitet worden war. Bereits in den Tagen zuvor waren Gräben und Flächen mittels eines Kleinbaggers freigeräumt worden, der kostenlos von der Elektrobau Thüringen, Zweigstelle Utendorf, zur Verfügung gestellt wurde.
Zudem wurden, wie in den vergangenen Jahren, die Osterbrunnen von den Frauen der Dekogruppe des Dorfgemeinschaftsvereins mit viel Liebe zum Detail geschmückt.
Abschließend gilt es, allen ehrenamtlichen Helfern einen herzlichen Dank für ihr Engagement, ihre Einsatzbereitschaft und ihren Beitrag zum gemeinschaftlichen Miteinander zu sagen.
Solche Aktionen zeigen, wie durch Zusammenarbeit positive Veränderungen im Ort erreicht und der Zusammenhalt des Dorfes gestärkt werden kann.