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  6. Winterdreck ade in Unterkatz

Aktion mit vielen Helfern Winterdreck ade in Unterkatz

Renate Dreyse

Im Team ist schnell und gut gelaunt geschafft, was sonst wohl mühsam wäre: Das Dorf von Dreckecken zu befreien und Unterkatz für Frühling und Ostern herauszuputzen.

Aktion mit vielen Helfern: Winterdreck ade in Unterkatz
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So viel Spaß kann ein gemeinsamer Dorfputz machen – in Unterkatz kam Jung und Alt zusammen, um das Örtchen schöner zu machen. Foto: Renate Dreyse

Der Dorfgemeinschaftsverein hatte am Samstag, 21. März, nach dem Aufruf der Stadt Wasungen zum traditionellen Frühjahrsputz eingeladen.

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So viel Laub – vor dem Spießen von Neuem wurde es beseitigt. Foto: Renate Dreyse

Bereits im Vorfeld waren bei einer Ortsbegehung verschiedene Schwerpunkte festgelegt und gezielt für diesen Tag geplant worden. Der Einladung folgten zahlreiche engagierte Vereinsmitglieder, Bürger, Kinder der Grundschule Oepfershausen sowie eine Gruppe der Heilpädagogischen Wohngruppe Unterkatz mit ihren Betreuerinnen.

Neue Bänke in der Flur laden nun zum Verweilen ein. Foto: Renate Dreyse

In Teams aufgeteilt, packten alle gemeinsam tatkräftig an, um ein gepflegtes und ansprechendes Ortsbild zu schaffen. Zu den Arbeiten zählten unter anderem das Schneiden von Hecken, das Säubern von Grünflächen von Laub und Unrat, verschiedene Malerarbeiten sowie kleinere Reparaturen.

Putz auch für die Gräben – dank hilfreicher Technik. Foto: Renate Dreyse

Darüber hinaus wurden neue Sitzbänke angefertigt und an ausgewählten Orten rund um Unterkatz mit schöner Aussicht aufgestellt. Diese tragen dazu bei, die Wanderwege attraktiver zu gestalten und bieten die Möglichkeit für eine Rast in der Natur oder ein Picknick.

Heckenpflege. Foto: Renate Dreyse

Nach getaner Arbeit konnten sich die Helfer bei einem gemeinsamen Mittagessen stärken, dass von den Frauen des Vereins vorbereitet worden war. Bereits in den Tagen zuvor waren Gräben und Flächen mittels eines Kleinbaggers freigeräumt worden, der kostenlos von der Elektrobau Thüringen, Zweigstelle Utendorf, zur Verfügung gestellt wurde.

Ein besonderer Hingucker: der Schmuck am Baum, der auch noch warm hält. Foto: Renate Dreyse

Zudem wurden, wie in den vergangenen Jahren, die Osterbrunnen von den Frauen der Dekogruppe des Dorfgemeinschaftsvereins mit viel Liebe zum Detail geschmückt.

Weg mit dem Geäst, das neues Wachstum behindert. Foto: Renate Dreyse

Abschließend gilt es, allen ehrenamtlichen Helfern einen herzlichen Dank für ihr Engagement, ihre Einsatzbereitschaft und ihren Beitrag zum gemeinschaftlichen Miteinander zu sagen.

Aufräumaktion. Foto: Renate Dreyse

Solche Aktionen zeigen, wie durch Zusammenarbeit positive Veränderungen im Ort erreicht und der Zusammenhalt des Dorfes gestärkt werden kann.