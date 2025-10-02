Es ist eine nicht alltägliche Aktion, mit der der Verein Kitten und Katzen Nothilfe Ilmenau jetzt unterstützt wird: Für den guten Zweck kann man sich bei Tätowiererin Larissa Koch in Manebach eine bleibende Erinnerung unter die Haut stechen lassen. Der Erlös kommt vollständig dem Ilmenauer Verein zu Gute. „Larissa hat gleich zugesagt, als ich sie um Unterstützung gebeten habe“, sagt Ricarda Schumacher-Hentschel, Vorsitzende der Kitten und Katzen Nothilfe. Schließlich ist Larissa Koch selbst vierfache Katzenmama und gut mit der Vereinschefin befreundet.