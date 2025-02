Der Valentinstag wird in unserer Gesellschaft oft als Tag der Romantik zelebriert: mit Pralinen, Blumen und liebevollen Gesten. Doch für viele Frauen ist der 14. Februar kein Tag der Freude, sondern ein Tag, an dem sie von den Männern in ihrem Leben, die ihnen Liebe schenken sollten, häuslicher und oftmals lebensbedrohlicher Gewalt ausgesetzt sind. Genau diesen Kontrast wollten engagierte Frauen mit ihrer Kunstaktion in Ilmenau am Freitag sichtbar machen.