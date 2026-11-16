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Aktion in Ilmenau Noch freie Plätze für Workshop gegen Gewalt

Jessie Morgenroth

Der Tag gegen Gewalt an Frauen rückt näher und auch im Ilm-Kreis gibt es thematische Aktionen- Für einen Workshop sind noch Plätze frei.

Aktion in Ilmenau: Noch freie Plätze für Workshop gegen Gewalt
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Gewalt ist keine Lösung! Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Das House of Resources Thüringen lädt im Rahmen der Workshopreihe „Handlungsfähig sein – Gewaltschutz im ehren- und hauptamtlichen Engagement aktiv gestalten“ zu systemischer Aufstellungsarbeit mit Sindy Rakowski ein. Der Termin ist am Dienstag, 17. November, 16 bis 18 Uhr, im Begegnungszentrum Ilmenau, Wetzlarer Platz 1 (Seiteneingang Blutspendegebäude).

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Fall mit Aufstellungsarbeit behandeln

„Gemeinsam schauen wir auf einen konkreten Fall, den eine teilnehmende Person aus ihrer Praxis mitbringt. Sindy Rakowski leitet die Aufstellungsarbeit und begleitet die Gruppe dabei, Zusammenhänge, Rollen und Dynamiken sichtbar zu machen. So können neue Sichtweisen entstehen und Handlungsspielräume im Umgang mit schwierigen Situationen, Grenzverletzungen und Gewalt im haupt- und ehrenamtlichen Engagement entdeckt werden“ teilen die Veranstalter mit. Die Bereitschaft, sich einzubringen und gemeinsam in einen Fall einzutauchen, stehe im Mittelpunkt. Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei und auf acht Personen begrenzt. Anmeldung bis 16. November per E-Mail an hor-thueringen@jipi.kjr-ik.de.

Stadt beteiligt sich wieder an Kampagne

Im Fokus steht in diesem Jahr insbesondere digitale Gewalt. Die Kampagne informiert darüber, wie Betroffene unterstützt werden können, welche Hilfsangebote zur Verfügung stehen und wie man bei Verdachtsfällen richtig reagiert. Gleichzeitig macht sie auf Themen wie sexualisierte Gewalt und vertrauliche Spurensicherung aufmerksam.

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