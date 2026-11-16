Aktion in Ilmenau: Noch freie Plätze für Workshop gegen Gewalt

Fall mit Aufstellungsarbeit behandeln

„Gemeinsam schauen wir auf einen konkreten Fall, den eine teilnehmende Person aus ihrer Praxis mitbringt. Sindy Rakowski leitet die Aufstellungsarbeit und begleitet die Gruppe dabei, Zusammenhänge, Rollen und Dynamiken sichtbar zu machen. So können neue Sichtweisen entstehen und Handlungsspielräume im Umgang mit schwierigen Situationen, Grenzverletzungen und Gewalt im haupt- und ehrenamtlichen Engagement entdeckt werden“ teilen die Veranstalter mit. Die Bereitschaft, sich einzubringen und gemeinsam in einen Fall einzutauchen, stehe im Mittelpunkt. Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei und auf acht Personen begrenzt. Anmeldung bis 16. November per E-Mail an hor-thueringen@jipi.kjr-ik.de.