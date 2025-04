Wettschwimmen? Jetzt nicht. Weckschwimmen? Was ist das denn! Der Frauenseer Merlin Soschinka war aus der Nachtschicht gekommen und wollte sich zur Ruhe begeben – in einer Schichtarbeiterregion ist der Nachtschichtschlaf eine heilige Kuh mit besonderem Schutzstatus. Aber dann drang die Nachricht zu ihm, dass die Glückstreffer-Aktion von Antenne Thüringen nach Frauensee kommt, und zwar zum Namenspatron des Dorfes. Man dürfte nicht Vorsitzender des Jugendclubs und des Kirmesvereins sein, um so etwas auszulassen. Er erreichte den Bade- und Freizeitabschnitt des Seeufers nicht als Erster, aber noch rechtzeitig.