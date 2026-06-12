Rätselraten, Brettspiele, Bewegungssport, Vorlesen von Jung und Alt zusammen: Die Klasse 6b der Regelschule Martin Luther tauschte am Donnerstag das Klassenzimmer gegen das Pflegeheim. Insgesamt 19 Mädchen und Jungen nahmen im Awo Seniorenpflegezentrum „Am Lerchenberg“ am thüringenweit stattfindenden Schülerfreiwilligentag teil. Obwohl das Pflegeheim schon viele Male bei der Aktion mitgemacht hat und die Lutherschule ebenso, so war es für beide Einrichtungen eine Premiere. Denn noch nie waren die Freiwilligen so jung wie in diesem Jahr.