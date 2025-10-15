Beim Einkaufen auch an die denken, die wenig Geld zur Verfügung haben, um den Kühlschrank zu füllen, das steckt hinter der Tafel-Tüten-Aktion von Rewe. Bereits seit Jahren beteiligt sich auch der Rewe-Markt im A 71-Center an der Aktion, bei der Kunden für fünf Euro eine Tüte voller Lebensmittel kaufen, die an die Kunden der Suhler Tafel gehen. Bei der Übergabe wird jedoch deutlich, in diesem Jahr sind weniger Tüten gekauft worden.