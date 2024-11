Von Januar bis September 2024 habe es in Deutschland 714 postmortale Organspenderinnen und Organspender gegeben, 718 waren es im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Aber 2.314 Organe wurden in den ersten neun Monaten 2024 in Deutschland transplantiert, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 2.283.